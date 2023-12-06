بالصورة - ياسمين صبري بإطلالة شتوية مميزة للغاية.. وتسريحة شعرها تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها بإطلالة جذابة وأنيقة كالعادة مرتدية فستان باللون الابيض مائل للزهري وتركت شعرها منسدلاً وراء كتفيها، حاملة جزدان فاخر بنفس لون ثيابها، ووضعت ميك آب ناعما ،مما ابرز جمال ملامحها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



يذكر ان أحدث أعمال الممثلة المصرية ياسمين صبري، هو فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

