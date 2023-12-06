جينيفر لوبيز بلوك غريب لامع ..و قبلة حميمية تجمعها بزوجها بن أفليك على السجادة الجمراء

ميرنا وليد - بيروت - تالقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بأخر إطلالاتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك غريب في صور شاركتها مع الجمهور حيث كانت ترتدي فستان طويل باللون الأسود مكشوف الظهر وفي منطقة الصدر أزيل القماس ووضع مكانه قطعة من المعدن بلون الكروم اللامع غطت كمطقة الصدر والأكتاف، وربطت لوبيز شعرها على شكل كعكة مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها، كما وظهرت جينيفر وهي تعطي قبلة حميمية لزوجها النجم بن أفليك على السجادة الجمراء.

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يذكر أن لوبيز كانت قد شوقت متابعيها لألبومها المنتظر "This Is Me...Now"، ونشرت مقطع دعائي عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيه وهي ترقص بكامل نشاطها، وعلقت عليه قائلة: ""هذه التجربة الموسيقية هي تجسيد، من خلال الموسيقى والأفلام والواقع، لرحلة حياة بحثًا عن حقيقة الحب، اسمعها، شاهدها، عشها، شاركها، المزيد يوم الإثنين.. جينيفر".

