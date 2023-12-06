بالصور- مي فاروق تتألق بأناقتها وتسحر عيون الجمهور

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية مي فاروق بأخر إطلالة لها على الجمهور بلوك أنيق ومميز حيث ظهرت في صور شاركتها عبر حسابها الخاص بفستان راقي طويل وواسع من دون أكمام أوف شولدرز باللون التوركوازي مع اللون الأسود، وإعتمدت مي تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، وعلقت بالقول: "جلسة التصوير الأولى خلال حفل روائع السنباطي بالمملكة العربية السعودية".
وكانت طرحت مي فاروق أغنيته الأخيرة "ليه؟" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي أغنية هادئة من كلمات خالد أمين، ألحان محمد رحيم، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وتم تصوير الأغنية كليب، ظهرت فيه مي بإطلالات رائعة.
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