نفاد سريع لتذاكر فيلم "هجان" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة -

حظي فيلم "هجان" من إنتاج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بنجاح جماهيري كبير في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة والذي يعرض لأول مره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور 1200 مشاهد.

وعُرض الفيلم في القاعة الكبرى لفندق "ريتز كارلتون" بجدة، التي امتلأت بالحضور، حيث نفدت التذاكر قبل عرضه بيوم كامل، ثم تبعه العرض الثاني في صالة فوكس سينما، بحضور جماهيري كبير أيضًا، ممن تفاعلوا بالتصفيق الحار مع عدة مشاهد في الفيلم. كما حاز "هجان" على إشادة النقاد الذين حضروا، واعتبروا هذا العمل الضخم هو بمثابة نقلة جديدة لصناعة الأفلام السعودية.

قصة "هجان"

تدور أحداث "هجان" حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء منطقة تبوك (شمال غربي المملكة العربية السعودية)، ويؤدي وقوع حادث مأساوي إلى اتجاه مطر لمنافسات سباق الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة، وبعدما يستغله مالك الهجن القاسي جاسر؛ يصبح على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، في دراما مليئة بالتشويق. الفيلم يشارك في إنتاجه "فيلم كلينك" وهو للمخرج أبوبكر شوقي، ومن كتابة عمر شامة ومفرج المجفل، ومن بطولة عبد المحسن النمر، وعمر العطاوي، والشيماء طيب، وعزام النمر، وتولين بربود وإبراهيم الحساوي.

وجاء عرض "هجان" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن قسم "روائع عربية"، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان الأفلام الدولي في تورونتو الكندية، خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن قسم "الاكتشافات"، وحاز حينها على إشادة نقدية واسعة، ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما مطلع العام المقبل 2024.

