"لما كنت ببص ليها كنت بفتكر بابا".. عبير فريد شوقي تنعى شقيقتها "ناهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت المخرجة عبير فريد شوقي شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وكتبت عبير على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "الأخت أو الأخ حتة من أبوك أو أمك مش هتتعوض، لما كنت أبص لأختي ناهد أفتكر بابا خصوصًا لما كانت تتكلم زيه أو تعلق على حاجة بطريقته وأفضل أبص لها لأنها بتفكرني بيه أوي، روح أبويا فيها وأختي حتة من أبويا وأنا حاسة إن حتة مني راحت، آه الفراق وحش أوي والوجع أوحش، دايمًا تقول لي عبير اللي بتفهم هتتصرف وأنا مش عارفه أتصرف ولا عايزة أفهم يا ناهد هانم".

وكشفت عبير فريد شوقي عن موعد عزاء شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وشيع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، بعد صلاة العصر.