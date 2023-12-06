محمد منير ينتهي من تسجيل "أنا الذي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ النجم محمد منير، تسجيل أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه في عام 2024

النجم محمد منير، انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية بعنوان "أنا الذي"، من كلمات الشاعر باسم عادل، وتوزيع الموزع الموسيقي أنور عمرو، و ألحان عصام كاريكا.

الأغنية تشهد عودة الكينج إلى التعاون مع الملحن عصام كاريكا، بعد 26 عاما، إذ غنى من ألحانه "عمر عيني"، عام 1996.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا الذي غنى وطبل، أنا الذي بحر وقبل، أنا اللي ياما قلبي اتبهدل، أنا ولد الأصول".

وطرح النجم محمد منير، مؤخرا أغنية بعنوان "يا فلسطيني"، من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الشريف، ديجيتك أحمد أبا يزيد، مدير إنتاج أحمد البنداري، منسق عام دينا مجدي، و إخراج احمد عبد المحسن.