فن ومشاهير

حسين الجسمي يتألق في احتفالية اليوم الوطني الإماراتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ52، تألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي في ليلة استثنائية قدمها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال

وقام خلالها الجسمي بالعزف المنفرد على آلة البيانو النشيد الوطني الإماراتي، الذي وقف له الجمهور، في مسرح الإتحاد أرينا في جزيرة ياس، وسط ترديد الجميع كلمات النشيد معه، أعقبه تصفيق حار جداً من الجمهور.

وأعرب الجسمي عن اعتزازه بالمشاركة في الأمسية الاحتفالية باليوم الوطني بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبمشاركة الفنانة أحلام والفنانة بلقيس

وقال الجسمي: "مساء الخير عليكم وعلى وطنا .. نهني دولة الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ52 .. دام عز الدار وشعبها وكل مقيم على أرضها الطيبة"، واختتم حديثه: "أدام الله علينا وعليكم الأفراح والمسرات".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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