أمير رمسيس: إحسان عبدالقدوس يسرد بشكل ذكي علاقات عاطفية متشابكة

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قال أمير رمسيس مخرج فيلم "أنف وثلاث عيون" المشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة، إن إعادة تقديم عمل مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب والروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، فكرة المنتجة شاهيناز العقاد.

وتابع أمير في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء في فندق الريتز كارلتون، بحضور منتجة الفيلم شاهيناز العقاد، الفنان ظافر العابدين، والفنانة سلمى أبو ضيف والكاتب وائل حمدي: "وأنا بحب إحسان عبدالقدوس، يسرد بشكل ذكي علاقات عاطفية متشابكة، وأحب الرواية جدا لكن كنت أرى أنه من الصعب تتحول للسينما، وبعد أن قرأت المعالجة التي كتبها وائل حمدي وجدته يخون الرواية ليحولها لشكل سينمائي".

فيلم أنف وثلاث عيون يشارك في بطولته أميمة خليل وصبا مبارك، وسبق وتم تقديم الرواية في السينما ولعب أدوار البطولة محمود ياسين، ماجدة، ميرفت أمين ونجلاء فتحي.