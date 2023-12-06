ظافر العابدين: وافقت دون تردد على "أنف وثلاث عيون" ولا أركز في المقارنة

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قال الفنان ظافر العابدين إن أي ممثل يتمنى أن تأتيه أدوارا مركبة، ليقدمها في أعماله الفنية.

وتابع ظافر في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء ٦ ديسمبر بفندق الريتز كارلتون، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "مشاركاتي في السينما ليست بالكثير لأنني كنت انتظر أن تأتيني أدوارا مختلفة عما قدمته في التليفزيون، وبالنسبة لي دوري في فيلم إلى ابني وأنف وفيلم أنف وثلاث عيون تحدي".

وبسؤاله هل كان يخشى المقارنة مع النجم محمود ياسين الذي لعب نفس الدور قبل سنوات، أوضح "أهم شيء الإنسان يركز في السيناريو الموجود أمامه ووجهة نظره الشخصية، دون التركيز في المقارنة".

وأشار أنه يختار العمل السينمائي الذي يشكل له إضافة، لأنه سيبقى في التاريخ، مضيفا "أحب أكون موجود في السينما المصرية، لكن كممثل أتعامل مع نوعية العروض التي تأتيني، وعندما عرض علي سيناريو أنف وثلاث عيون وافقت فورا دون تردد".

فيلم أنف وثلاث عيون عن رواية بنفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف.