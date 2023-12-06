سلمى أبوضيف: لم أتردد في قبول "أنف وثلاث عيون" وأحببت شخصيتي في الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قالت الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف إنها لم تتردد لحظة قبل قبول دورها في فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس.

وتابعت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء ٦ ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي "لم أتردد لحظة، كل عناصر الفيلم كانت مشجعة لي، من أول أستاذ أمير رمسيس ووجود أستاذ وائل حمدي، والمنتجة شاهيناز العقاد وفريق عمل الفيلم المهم".

وأضافت سلمى "أحببت رؤية أستاذ أمير عندما تحدث عن شخصية ربا، وأحببت الشخصية ووجدتها سهلة وخفيفة رغم أنها معقدة".

وأكدت سلمى أنها لم تفكر في العودة للفيلم القديم الذي قدمه الفنان محمود ياسين، خاصة وأن أمير ووائل حمدي قاما بتغطية كل جوانب العمل.

"أنف وثلاث عيون" إخراج أمير رمسيس، سيناريو وحوار وائل حمدي، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، وسلمى أبو ضيف، إنتاج شاهيناز العقاد.