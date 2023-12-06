الحزن يدق باب حسن يوسف وشمس البارودي مجددًا بعد أشهر على وفاة ابنهما

بعد مرور ٦ أشهر على وفاة ابنهما غرقًا، خيّم الحزن مجددًا على منزل الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي، إذ أعلنت الأخيرة في الساعات الماضية وفاة زوج شقيقتها المستشار عادل حسين إسماعيل، طالبة من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وكانت شمس البارودي وزوجها الممثل حسن يوسف قد فُجعا بوفاة ابنهما عبدالله غرقًا في الساحل الشمالي في شهر تموز/يوليو الفائت. وقد تحدّثت الاولى عن نجلها الراحل عبدالله، مشيرة الى انهم تقبّلوا وفاته من أول يوم لأنهم لا يعترضون على أمر الله، لافتة ان ابنها الله أكرمه بالشهادة وأكرمه بسيرته الطيبة التي تحدّث عنها الجميع.
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