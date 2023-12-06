أنغامي تُطلق حملتها “٢٠٢٣ في الموسيقى” تزامنًا مع نهاية العام

أعلنت أنغامي (“أنغامي” المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ANGH)، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حملتها السنوية المنتظرة تزامناً مع نهاية العام، “2023 في الموسيقى.” كما كل عام، تكشف الحملة عن الاحصائيات والجداول الرسمية للموسيقى لعام 2023 وتقدّم ملخصات شخصية لمستخدمي أنغامي وأبرز الأرقام والبيانات الخاصة بالفنانين.

تقدّم حملة 2023 في الموسيقى هذه السنة قصصاً تعكس لغة الموسيقى لكل مستخدم، فتأخذهم في رحلة حول مغامراتهم الموسيقية المميزة، من المستكشفين بطبعهم، إلى من يعرفون تحديداً موسيقتهم المفضّلة. يبقى الابتكار العامل الثابت في حملة 2023 في الموسيقى كما كل عام، مع تقديم ميزات مخصصة تعكس أذواق المستخدمين وعادات استماعهم للموسيقى. ببساطة، هي رحلة مليئة بالمتعة بدءاً من عدد دقائق الاستماع لكل مستخدم، وصولاً للتوب فنانين وأبرز الأغاني التي حددت عامهم الموسيقي.

يشكّل الفنانون أيضاً جزءاً أساسياً من هذه الحملة على أنغامي، حيث تكشف بياناتهم السنوية نتائج لافتة حول موسيقتهم ومعجبيهم وارتفاع شهرتهم في المنطقة. كما يمكنهم الاطّلاع على بيانات تشمل الأغاني التي تصدرّت المشهد، أكثر موسيقتهم استماعاً، عدد دقائق الاستماع لهذا العام، وعدد المتابعين الجدد، بالإضافة إلى ارتفاع قاعدة جمهورهم، مما يضمن لهم التواصل بشكل أعمق مع جمهورهم. لا تساهم هذه الحملة بتمكين الروابط بين الفنانين ومعجبيهم فحسب، بل تضيف أيضاً طابعاً مختلفاً يعكس مهمّة أنغامي في توفير تجربة موسيقية شاملة.

كشفت سنة 2023 عن اتجاهات موسيقية فريدة في المشهدين الموسيقيين العربي والأجنبي. من ناحية التوب فنانين، فقد تصدّر كل من عمرو دياب وأحمد سعد وتامر حسني الساحة الفنية الإقليمية. في حين تصدّر فنانون عالميون مثل ذا ويكند وتايلور سويفت ودريك الجداول الموسيقية الأجنبية، مما يُظهر تنوع محتوى أنغامي وقاعدتها الغنية من المستخدمين.

لم تكن إصدارات عمرو دياب هذا العام أقل من رحلة نحو الابتكار المستمر وتخطّي التوقعات، فقد تصدّرت أغانيه الحصرية على أنغامي الجداول الموسيقية، أبرزها كانت “الحفلة” و “بطّمن عليك”. وأصبح الهضبة هذا العام أيضاً الفنان الأكثر استماعاً على المنصة، مع أكثر من 1.8 مليار استماع ولا يزال العدد في ازدياد.

أما ألبوم “روما” لكايروكي، الذي أُصدر في أواخر عام 2022، فترك أثراً مستمراً على البيانات الموسيقية، معززاً شعبيته طوال سنة 2023. وبرزت ألبومات عربية أخرى مثل “معايا هتبدع” لرامي صبري و”رايق” لحمزة نمرة مسيطرةً على قوائم أنغامي لعدة أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق في المشهد الموسيقي المتغيّر باستمرار.

من ناحية الإصدارات الأجنبية، فقد تصدّرت القوائم أغنية “Calm Down” لسيلينا جوميز وريما التي احتلّت الصدارة بالمركز الأوّل للعام الثاني على التوالي — وهي المرّة الأولى التي تشهدها منصّة أنغامي. وتمكّنت أغاني مثل “Flowers” لمايلي سايرس و “Creepin” لـ Metro Boomin، ذا ويكند و 21 Savage من الهيمنة على المشهد الموسيقي هذا الموسم لتمنح المستمعين طاقة مختلفة في ليالي الصيف وحفلاته.

تكشف أنغامي أيضاً عن إحصائيات مميزة حيث بلغ إجمالي الوقت الذي قضاه المستخدمون في سماع الموسيقى 23.15 مليار دقيقة في عام 2023. كما يظهر البوب المصري متصدّراً قائمة الأنواع الموسيقية، حيث حصل على أكثر من 2.2 مليار استماع، بينما استمرّ الإندي العربي باكتساب شعبية متزايدة مع إجمالي 448 مليون استماع على أنغامي.

وعلّقت سلام كميد، رئيسة قسم تسويق المحتوى في أنغامي: “مهمتنا مرتبطة بتقديم أرقام وبيانات دقيقة، مما يوفر للمستخدمين فهماً أعمق لتفضيلاتهم الموسيقية وعادات استماعهم. نسعى أيضاً لتمكين الفنانين والمبدعين للاحتفال بإنجازاتهم وبناء تواصل أقوى مع جمهورهم. وبينما نستعرض العام الماضي، نودّع عام 2023 بإنجازات رئيسية في مجالي الموسيقى والبودكاست لنشاركها مع مجتمعنا العربي حول العالم.”

في الوقت الذي تسعى فيه أنغامي لتمكين ودعم المواهب الصاعدة في العالم العربي، تكرّم عبر منصّتها أيضاً فنانين صاعدين لسنة 2023، من بينهم “الشامي” و “نوال” من بين الكثير، مساهمةً في إحداث تغيير جديد وواعد يعيد تعريف المشهد الموسيقي في المنطقة.

مع إطلاق حملة 2023 في الموسيقى المنتظرة، تتفرّد أنغامي من جديد بمهمّتها لتوفير تجربة فريدة تعكس هوية جمهورها وعادات مستخدميها، مشاركةً مع المستمعين والفنانين على حد سواء موجزات شخصية وحصرية وآخر الترندات الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.