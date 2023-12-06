إسم عادل إمام في أحد شوارع .. حديث الساعة في مصر

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ميرنا وليد - بيروت - وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة في مصر برئاسة محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على إطلاق اسم الممثل عادل إمام على احد الجسور في القاهرة، وذلك ضمن اطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه فى سبيل الوطن.
ويشار إلى أن الحالة الصحية للممثل المصري عادل إمام قد أثارت حالة من الجدل مؤخراً، حيث نشر البعض أن صحته تدهورت، ولكن نجله المخرج رامي إمام أوضح حقيقة الأمر.
وقال رامي إمام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "الزعيم عادل إمام بخير، بقى طبيعي يكون فيه إشاعات حول الزعيم عادل إمام، وكل مرحلة سنية في حياة أي إنسان بيكون لها شائعات من نوع معين، فتبدأ الشائعات تكتر من ناحية الصحة، ولكن إحنا متعودين".
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