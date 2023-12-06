ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني برونو طبال، فيديو عبر حسابه الخاص فيديو فيه الإعلان الترويجي للموسم الأول الّذي يعودقبل عشرين عامًا ، وعلق برونو على الفيديو قائلاً : "من عشرين سنة متل الليلة، تغيرت حياتنا، مرّ جيل وبقينا نحنا، كبرنا وتعلمنا، وفيه كتير يتقال عن العشرين سنة، منيح وعاطل، إذا شي نهار سئلت للذكرى، هالفيديو قبل وبعد، وتحية لنسرين، محمد عطية، مريم، أحمد بشار، ليلى، صوفيا، يوسف وياسر"

وذلك إحتفالاً بالسنوات العشرين التي مرت على مشاركته وإطلاق البرنامج بكثيرٍ من الحنين والنوستالجيا، وأعاد زملائه من نجوم ستار أكاديمي الموسم الأول بمشاركته وشكروا برونو على فكرته.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مليء بالنوستالجيا.. برونو طبال يستعيد ذكريات ستار أكاديمي ويوجه تحية لزملائه من بينهم محمد عطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.