بالفيديو- نسرين طافش تدعو لمقاطعة المنتجات العالمية .. وتدعم المنتجات المحلية

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها للإستمرار في النشر حول القضية الفلســ طينية ، كما دعمت المنتجات الوطنية وشددت على ضرورة الاستمرار في المقاطعة، مؤكدة أن المنتج المحلي أفضل من المستورد، ومتوافر بكثرة.



ونشرت نسرين طافش عبر صفحتها ، فيديو لها من داخل سيارتها، قبل ذهابها لتصوير عمل فني جديد لها، وعلقت قائلة: "أنا بطريقي للتصوير حبيت صبح عليكون و ذكر حالي و ذكركون بانو نستمر بالنشر و بالتوعية و بالمقاطعة و الاستغناء ، مافي ليستة بتلزم اي حدى بالمقاطعة ، قاطعوا الي بتقدروا عليه خاصة المأكولات و المشروبات الضارة للصحة و استغنوا عنها للأبد البدائل الوطنية افضل و متوفرة بكثرة ، و شجعو منتج بلدكم ، مافي خيار أمامنا غير انو نكون أقوياء .. استمروا" .