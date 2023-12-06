ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها للإستمرار في النشر حول القضية الفلســ طينية ، كما دعمت المنتجات الوطنية وشددت على ضرورة الاستمرار في المقاطعة، مؤكدة أن المنتج المحلي أفضل من المستورد، ومتوافر بكثرة.
ونشرت نسرين طافش عبر صفحتها ، فيديو لها من داخل سيارتها، قبل ذهابها لتصوير عمل فني جديد لها، وعلقت قائلة: "أنا بطريقي للتصوير حبيت صبح عليكون و ذكر حالي و ذكركون بانو نستمر بالنشر و بالتوعية و بالمقاطعة و الاستغناء ، مافي ليستة بتلزم اي حدى بالمقاطعة ، قاطعوا الي بتقدروا عليه خاصة المأكولات و المشروبات الضارة للصحة و استغنوا عنها للأبد البدائل الوطنية افضل و متوفرة بكثرة ، و شجعو منتج بلدكم ، مافي خيار أمامنا غير انو نكون أقوياء .. استمروا" .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- نسرين طافش تدعو لمقاطعة المنتجات العالمية .. وتدعم المنتجات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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