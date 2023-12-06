بالفيديو- نادر أبو الليف يطرح أغنية جديدة بعنوان " قد الوعد " إهداءً للرئيس السيسي

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري نادر أبو الليف أغنية جديدة له بعنوان "قد الوعد" إهداء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتحدث فيها عن انجازاته التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والأغنية من كلمات السيد علي، وألحان محمد الوزير، وتوزيع مؤمن ياسر كولة، وفتحي كولة وغييتار محمد المغربي.

وتقول كلمات أغنية "قد الوعد"

"يلا بينا يا شعب يلا نفكر بعض

بانجازات كانت طلا وكان قد الوعد

بالعقل وبالحكمة بناها

مشارع ومداين علاها

وطرق وكبارى واصلة لكل مكان

مصانع ومزارع سمكية

والعاصمة الإدارية"