شاهد الممثل الأمريكي ويل سميث يتجول في نيوم

زار الممثل الأمريكي ويل سميث مدينة نيوم السعودية، وذلك بالتزامن مع مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي. وخلال الزيارة، استكشف سميث الطبيعة الخلابة في نيوم، حيث تجول بين جبالها الشاهقة، كما أخذ جولة جوية للتمتع بمناظرها الخلابة.

وأبدى سميث إعجابه الشديد بالنمو الذي يشهده قطاع السينما في المملكة، مؤكدًا أنه سيصور فيلمًا جديدًا في المملكة خلال الفترة المقبلة.

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