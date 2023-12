جانين غاونت دخلت مجال عرض الأزياء في سنها الثالث .. وتركت الجامعة بسبب هذا الدور السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة الأميركية جانين لورين غاونت، مواطنة لينكولن الجديدة ذات الوجه الجميل، المولودة في 6 ديسمبر/ كانون الأول 1962، نشأت في فورت وورث، تكساس، وتدربت عندما كانت طفلة على الباليه والتاب والمسرح وعرض الأزياء من سن 3 سنوات.



كانت جميلة مشجعة في سن المراهقة، وانتقلت مع والدتها للدراسة في مدرسة الأطفال المهنية في نيويورك، وكانت محظوظة بما يكفي لتختارها وكالة فيلهيلمينا الشهيرة كعارضة أزياء (في سن 15 عامًا كانت الأصغر سناً في ذلك الوقت التي وقعت عقدًا على الإطلاق) . بعد بعض الأعمال التجارية، عادت إلى المدرسة في تكساس وصادفت بالصدفة العثور على بعض الأعمال الصغيرة في حلقات مختلفة من دالاس (1978).

أدى ذلك إلى محاولة هوليوود في سن 17 عامًا واستراحة تلفزيونية كبيرة بعد ذلك بعامين عندما فازت بدور لورا تمبلتون في المسلسل التلفزيوني النهاري الشهير المستشفى العام (1963)، وهو الدور الذي تطلب من خصلات شعرها الطويلة أن تتحول من امرأة سمراء إلى شقراء. وهذا بدوره غذى جزءًا عاديًا آخر من الثمانينيات من عالم آخر (1964).

ظهرت جانين بعد ذلك في فيلمها الأول في المحاكاة الساخرة النهارية الأطباء الشباب في الحب (1982) و تمكنت من إيجاد الوقت للالتحاق بجامعة بيبردين لكنها غادرت عندما حصلت على دور سينمائي في فيلم Tai-Pan (1986). في هذه المرحلة من اللعبة، كانت تميل إلى التخصص في الأدوار اللطيفة والمتقلبة، لكن كل ذلك تغير عندما فازت جانين بدور طيارة التاكسي الجوي في ألاسكا الشجاعة ذات الشعر القصير ماجي أوكونيل مقابل روب مورو في سلسلة أوقات الذروة الغريبة. التعرض الشمالي (1990). لقد كان دورها المهني، دورها النجمي الملتوي والمبهج هو ما جعلها اسمًا مألوفًا. استمر العرض ستة مواسم.

لقد ظهرت في أعلى الصور النسائية المصغرة مثل Stolen Women، Captured Hearts (1997) وA Secret Affair (1999)، بينما لعبت في الفيلم دور سيدة في محنة شاركت في البطولة مع سيلفستر ستالون في فيلم الإثارة Cliffhanger (1993). "الأم المثالية" جون كليفر في طبعة جديدة لفيلم اترك الأمر لسمور (1997) وواحدة من "النساء" لريتشارد جير في دكتور تي آند ذا وومن (2000). وجدت دورًا منتظمًا في سلسلة أخرى مع دواء قوي (2000) استمر لمدة عامين.

في الألفية، ظهرت جانين في أفلام مثل Birdie & Bogey (2004)، The Night of the White Pants (2006)، Maggie's Passage (2009)، The Ivy League Farmer (2015)، Solace (2015)، Occupy، تكساس (2016) ودور رئيسي في Runnin' from My Roots (2018). ظهرت أيضًا في موسم 2008 من المسلسل التلفزيوني Friday Night Lights (2006).

انتقلت جانين أيضًا إلى الإخراج والكتابة والإنتاج، بينما انخرطت أيضًا في الغناء.