دوا ليبا تنشر رقم هاتفها الخاص .. وتدعو الجمهور لمراسلتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الإنغليزية من أصول ألبانية عبر حسابها منذ قليل، رقمها الخاصة من خلال صورة مصورة لشاشة هاتفها تعرض فيها رقمها وعلقت قائلة : "راسلوني" الأمر الذي أثار إستغراب متابعيها في كل العالم .



وكانت دوا ليبا قد خطفت الأضواء في حفل إصدار سيناريو باربي في لوس أنجلوس ليلة السبت، وهو أول ظهور لها منذ انفصالها عن حبيبها رومان جافراس.

وبدت المغنية البالغة من العمر 26 عامًا، وكأنها أميرة في فستان قصير فضي مع حذاء جلدي أسود يصل إلى الركبة في حفل لدار النشر Faber & Faber، الذي أقيم للاحتفال بإصدار سيناريو فيلم باربي الذي كتبته غريتا غيرويغ ونوح بومباخ.