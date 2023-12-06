ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي صورًا لأبنه تيتوس، وكتب معلقًا : “والدك ووالدتك فخوران بك يا سيدي ، أستمر برافو تيتوس فى كل الأشياء الرائعة التى تفعلها ”. موجهاً له رسالة دعم وتشجيع على كل الأشياء التي يقوم بها .

من ناحية اخرى طرحت الشركة المنتجة لفيلم عادل مش عادل، البوستر الدعائي للفيلم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتظر عرضه في السينمات قريبا.

و نشر الفيشاوي، بوستر فيلم عادل مش عادل عبر حسابه، و ظهر عليه بملامح كارتونية، وعلق على الصورة قائلا: "قريبًا جدًا".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - أحمد الفيشاوي يدعم إبنه تيتوس : " فخور بيك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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