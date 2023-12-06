أبرزهم الزعيم عادل إمام.. تاريخ فني بلون الأسفلت

ياسر رشاد - القاهرة - إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم تكريما لمسيرته الفنية وتقديراً لمجهوداته العظيمة على مدار سنوات طويلة، حيث وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة على طرح اسمه بالكوبري المتواجد بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك بجانب اطلاق أسماء مجموعة من مشاهير ونجوم الفن علي شوارع بمختلف المدن، وأبرزهم "يسرا و سمير غانم ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز وإيناس الدغيدي، تقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الفنية.

تفاصيل إطلاق اسم عادل إمام على كوبري صلاح سالم

اطلقت المحافظة اسم عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات تقديراً لمشوار الزعيم الكبير.

سمير غانم وكوبري محور محمد نجيب

بعد سنوات عديدة من الكوميديا وترسيخ أعماله في قلوب الجميع، تم اطلاق اسم النجم الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك تقديرا لمشواره الفني.

محمود ياسين فى بورسعيد

كما أطلق اسم الفنان الراحل محمود ياسين على أحد الميادين بمحافظة بورسعيد مسقط رأسه وذلك تخليدا لذكراه وتقديرا لمشواره الفني.

محمود عبد العزيز فى الاسكندرية

وهو نفس الأمر الذى حدث مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عندما قرر محافظ الإسكندرية إطلاق اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز على أحد شوارع الإسكندرية مسقط رأسه وهو الأمر الذى نال إعجاب أسرته ومحبيه.

يسرا وإيناس الدغيدي فى الجونة

أما الفنانة يسرا فقد قرر الأخوين نجيب وسميح ساويرس إطلاق اسمها على أحد شوارع مدينة الجونة الساحلية وذلك تقديرا لمشواره الفني وأيضا تم إطلاق اسم المخرجة إيناس الدغيدي على أحد الشوارع هناك فى نفس التوقيت تقديرا لأعمال الفنية التى قدمتها فى السينما.

يسرا

إيناس الدغيدي

عادل إمام

سمير غانم