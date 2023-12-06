"كنتي بتحسي بيا".. سارة سلامة تتذكر كلبتها "الميتة" برسالة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - استعادت الفنانة سارة سلامة، ذكرياتها مع كلبتها التي فقدتها في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر.

ونشرت سارة، صور لها مع كلبها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زي النهاردة راحت مني أحلى حاجة في حياتي، عدت سنة على فراقك مش قادرة أصدق لحد دلوقتي انك مش موجودة وأنك مش حواليا".

وتابعت: "كنتى بتحسي بيا من غير ما أتكلم بتفهميني من عيني.. روحك لسه حوليا في كل حتة في البيت وكل شوية اتلخبط في اسمك غصب عني لأنك لسه جوايا وهتفضلي دايما في قلبي".

وأضافت: "أحلى ٨ سنين كانوا معاكي.. كنتي بتديني أمل في الحياة يا أوفى وأخلص وأحن كائن حي على الأرض ..وحشتيني أوي يا كارين وهتفضلي وحشاني طول عمري".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة الفنية هو مشاركتها بمسلسل "الأجهر" الذي عُرض ضمن السباق الدرامي لرمضان الماضي، وهو من بطولة الفنان عمرو سعد والفنانة درة ومن إخراج ياسر سامي.