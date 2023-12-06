قبل طرحه.. ماذا قال المخرج عمرو سلامة عن منتج "شماريخ"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة لمنتج أحدث أفلامه السينمائية الجديدة "شماريخ"، واصفا التجربة كونها الأقرب للكمال.

وكتب سلامة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "قبل نزول فيلم شماريخ يجب أن أحيي الشركة المنتجة والقائمين عليها".

وتابع: "المنتج المثالي بالنسبة للمخرج هو المنتج الذي يستطيع تخيل الرؤية الفنية بنفس مقدار تقدير التكلفة الاقتصادية.. منتج يعلم أنه معك في نفس المركب، يعتبرك شريك وليس خصم، منتج يتأكد أن كل جنيه يصرف في محله، لا بذخ ولا إسراف ولا إهمال وفي نفس الوقت لا يبخل أو يشح عن متطلبات يدرك أنها ستؤثر على جودة العمل".

واستكمل: "منتج صادق وسالك لا يلتوي أو يراوغ ولا يتفادى المواجهة ويجعل بينه وبين العاملين واجهة سخيفة أو كاذبة أو بردعة تتلقى اللوم عنه، منتج قادر على تقدير المجتهدين وإزاحة المخربين، يمهد الطريق ولا يضع العقبات، حتى في الاختلاف يكون اختلاف منطقي يستحق المناقشة وليس نابع من غرور أو من محاولة لفرض سيطرة، منتج يعطي كل ذي حق حقه في وقت استحقاقه ويعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، منتج متواجد لكن ليس متدخل، داعم وليس عائق، خلوق حتى في الصدام، هادئ في أسوأ الظروف، يبحث عن الحل وليس للإشارة بأصابع الإتهام للمخطئ، الذي تنتهي من العمل معه بدون أن تكره حياتك أو تعاني من صدمات نفسية أو حامل لضغينة ما، بل استمتعت بالتجربة وكنت تتمنى أن الرحلة المشتركة لا تصل لنهايتها".

وأختتم كلامه: "الكمال بالطبع لله وحده ومستحيل المنال على بشر خطائين ولكن ظني أن تجربة صنع فيلم شماريخ كانت من أقرب المحاولات للوصول لهذا الكمال، شكرا".

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن المنتظر طرحه في دور العرض غدا الخميس 7 ديسمبر، ويشارك في بطولته آسر ياسين وأمينة خليل.