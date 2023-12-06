هاني رمزي يعلق على اطلاق اسم عادل إمام على كوبري بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان هاني رمزي، على اطلاق اسم الزعيم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم بالقاهرة.

وكتب رمزي، عبر حسابه على إنستجرام: "تكريم الدولة للفنان الكبير عادل إمام هو تكريم لكل فنان مصري وتقديرا لدور القوى الناعمة ورسالة الفن السامية".

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعلن اليوم الموافقة على إطلاق إسم الزعيم عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

ويعد عادل إمام، ثاني رمز فني، يطلق اسمه على أحد كباري القاهرة، إذ تم إطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.