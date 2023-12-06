آخرهم عادل إمام.. نجوم كُتبت أساميهم على الشوارع والكباري

محمد اسماعيل - القاهرة - لم يكن الزعيم عادل إمام، أول الفنانين والمشاهير الذين تم إطلاق أسمائهم على الكباري بل سبقه نجوم حملت شوارع وكباري أسمائهم تخليدا لمشوارهم وعطائهم الفني الكبير.

عادل إمام

أطلق محافظ القاهرة اليوم الأربعاء، اسم الفنان الكبير عادل إمام، على كوبري السكة البيضاء الكائن بطريق محور صلاح سالم بجوار دار المركبات، تقديرا لمشواره الفني الحافل، ومسيرته التي قدمها وأسعد بها جمهوره في الوطن العربي كافة.

سمير غانم

كان من بين هؤلاء النجوم، الفنان الكبير الراحل سمير غانم، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق اسم الفنان القدير على الكوبري الجديد الواقع بمنطقة شرق القاهرة وتحديدا على محور محمد نجيب، وذلك عقب وفاته تخليدا لذكراه وتكريما له بعدما ترك إرثا فنيا كبيرا أمتع به جمهوره في الوطن العربي كله.

يسرا

قرر المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس مؤسسي مدينة الجونة الساحلية والسياحية، اطلاق اسم الفنانة القديرة والكبيرة يسرا، على أحد شوارع المدينة، تقديرا لها ولأعمالها الفنية الهامة التي لها بصمة في الفن المصري.

محمود ياسين

تم إطلاق اسم الفنان القدير محمود ياسين، على أحد شوارع مدينة بورسعيد وهي مسقط رأسه، تكريما له وتخليدا لاسمه .

المخرجة إيناس الدغيدي

أطلق رجلا الأعمال نجيب ساويرس وسميح ساويرس، اسم المخرجة إيناس الدغيدي على إحدى المناطق في مدينة الجونة، تعبيرا عن تقديرهما لمشوارها الفني الكبير.

محمود عبدالعزيز

الفنان الراحل محمود عبدالعزيز كان من بين الفنانين الذين تم تخليد أسمائهم على أحد الشوارع، حيث قرر محافظ الإسكندرية إطلاق إسمه على شارع بالمحافظة - مسقط رأسه، تعبيرا عن مدى الحب والتقدير لمشواره الفني الحافل والمليء بالأعمال الفنية الهامة.

فؤاد المهندس

قرر محافظ القاهرة في شهر مارس 2008، إطلاق إسم الفنان الكبير فؤاد المهندس على أحد شوارع منطقة الزمالك، تقديرا لمشواره الفني الطويل، ولكل ما قدمه من أعمال أسعدت الجمهور.

أم كلثوم

تم إطلاق إسم السيدة أم كلثوم "كوكب الشرق"، على ثلاث مناطق، الأولى في أكبر ميادين مدينة المنصورة مسقط رأسها، والثانية هي أحد شوارع منطقة الزمالك، والثالثة هي أحد شوارع مدينة الرحاب، وذلك تخليدا لذكراها وسيرتها العطرة، بعدما قدمته للفن المصري، حيث تركت إرثا فنيا كبيرا ما زال حتى هذه اللحظة ناجحا رغم مرور الأجيال.