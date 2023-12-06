أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لابنه "تيتوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة لابنه "تيتوس" من زوجته الألمانية، حيث نشر صورتين له عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، معربا عن حبه وفخره به.

وعلق الفيشاوي، على الصور، قائلا: "أمك وأبوك فخورين بك جدا، برافو (تيتوس).. استمر مع كل الأشياء الرائعة التي تقوم بها، كل الحب أبوك".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد اعترف بنجله من زوجته الألمانية مؤخرا بعد مرور عدة سنوات على ولادته، مشيرا إلى أنه يعيش في ألمانيا مع والدته، ويزوره من وقت لآخر، الأمر الذي يشبه طريقة حياة ابنته الأولى "لينا"، حيث أنها هى الأخرى تعيش مع والدتها "هند الحناوي"، وتزوره من وقت لآخر.