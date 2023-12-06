مصطفى قمر يطلب الدعاء لـ ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى المطرب مصطفى قمر، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، ووالدة الفنانة ناهد السباعي.

وكتب "قمر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام": "البقاء لله في وفاة المنتجة الكبيرة السيدة الفاضلة ناهد فريد شوقي، وخالص التعازي القلبية لأختي رانيا فريد شوقي، ولأختي ناهد السباعي والعائلة جميعا ربنا يصبركم ويجعل مثواها الجنة أدعوا لها بالرحمة."

يذكر أن، المنتجة ناهد فريد شوقي توفاها الله أمس الثلاثاء، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير اليوم الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.