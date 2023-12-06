شاهيناز العقاد: رواية "أنف وثلاث عيون" قدمت ٤ مرات لكن ولا مرة تم تغطية كل جوانبها

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قالت المنتجة شاهيناز العقاد إن تفكيرها في تقديم رواية أنف وثلاث عيون في عمل سينمائي لم يكن وليد الفترة الأخيرة، إذ تفكر في إنتاجها منذ أن بدأت العمل.

وتابعت في مؤتمر صحفي أقيم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: الرواية اتقدمت اربع مرات، لكن ولا مرة تم تغطية كل جوانبها، شعرت أن فيه الكثير من الأمور تتقال، لكن مثلا عمري ما افكر اقدم الخيط الرفيع أو لا أنام، هعمل ايه اكتر من اللي اتقال.

وأضافت شاهيناز "عجبني طرح وائل حمدي الكاتب لفكرة ليه هاشم بوظ حياته، احنا في ٢٠٢٣ لازم نفكر مهما كان الشخص وحش أو تصرفاته غير مقبولة أكيد وراه قصة تقطع القلب".

أنف وثلاث عيون رواية إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، سلمى أبو ضيف، إخراج أمير رمسيس.