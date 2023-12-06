هاني رمزي : " تكريم الدولة للفنان الكبيرعادل إمام هو تكريم لكل فنان مصري"

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل المصري هاني رمزي بإطلاق اسم لمواطنه الممثل عادل إمام على أحد جسور شارع صلاح سالم تقديراً لمشواره الفني وعطائه على مدار أكثر من 50 عاماً.

وكتب هاني رمزي في منشور له :" تكريم الدولة للفنان الكبير عادل إمام هو تكريم لكل فنان مصري وتقديرآ لدور القوى الناعمة ورسالة الفن السامية عادل إمام .

و​​​​​​​أطلقت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، أسماء جديدة على عدد من الجسور والطرق والمدارس في العاصمة القاهرة، بينها اسم الممثل عادل امام.

​​​​​​​ووفق وسائل إعلام مصرية فقد جرى إطلاق اسم الممثل عادل إمام على الجسر الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

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