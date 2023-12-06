بالتعاون مع عصام كاريكا .. محمد منير ينتهى من تسجيل أغنيته الجديدة " أنا الذي " وهذا موعد عرضها

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الفنان المصري محمد منير، منذ ساعات، من تسجيل أغنية جديدة له بإسم "أنا الذي"، من كلمات باسم عادل وألحان زميله الفنان المصري عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو.



ومن المقرر طرح هذه الأغنية خلال أيام قليلة، مع بداية العام الجديد 2024، حيث يتم عمل الميكساج الخاص للأغنية، تحت إشراف الفنان عصام كاريكا.

وكانت أحدث أعمال الفنان محمد منير أغنية "يا فلسطيني"، وهي تحمل رسالة دعم للشعب الفلسطيــ ني وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلســ طيني"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن .