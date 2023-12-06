إلهام شاهين تستكمل جولتها في تونس وتزور منطقة " باب بحر "

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ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قامت بجولة سياحية في منطقة سيدي بو سعيد التونسية المشهورة بألوانها البيضاء والزرقاء، استكملت الممثلة المصرية إلهام شاهين زيارتها لمنطقة " باب بحر" في العاصمة التونسية (تونس) وهي أحد المدن العتيقة هناك، وقامت الهام شاهين بنشر صور لها من تلك المدينة ولاقت الصور إعجاب المتابعين .
وعللى جانب آخر التقت غلهام شاهين أيضاً بسفير مصر في تونس السيد إيهاب فهمي وحرصت على توجيه الشكر له، بعد أن التقى الأخير بمجموعة من الممثلين والفنانين، المشاركين في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، حيث أشارت الهام إلى أن اللقاء كان في حب مصر.
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