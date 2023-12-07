شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يصل لمكان شقيقه ويجده برفقة حمزة العيلى فى "العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم أحد رجال هاشم (حمزة العيلي) خلال أحداث مسلسل "العودة" الحلقة 9 بالذهاب إلى هناء (بسنت شوقي)، ويطلب منها أن تساعده في الحصول على ترخيص مبان مقابل رشوة، ثم يقومون بشكيها إلى مديرها، ولكنها كانت أخبرت المدير بذلك، وينصحها أن تهتم بنفسها وتحصن نفسها ضدهم، وبعد فشل محاولة الرشوة، يسلط بعض السيدات عليها لضربها والهرب.



مسلسل العودة

تذهب سلمى (شاهيستا سعد) إلى كيان (تارا عماد) وتحاول الإيقاع بينها وبين آدم، وتخبرها أن آدم كان يحب واحدة أخرى غيرها في القاهرة، ثم يذهب آدم (شريف سلامة) إلى عبد الحميد (محمد عبد العظيم) وعلام (فتوح أحمد) وهاشم (حمزة العيلي) يتهمهم أنهم السبب وراء اختفاء يحيى، ويعنف حسن (عصام السقا) طارق (شريف الشعشاعي) بسبب تجسسه على هاتف شقيقته (سارة نور)، ويخبره بإنهاء الخطوبة.

ثم يذهب هاشم إلى آدم، ويحاول استمالته ليأخذ منه الفخارة، ويكذب عليه أنه سيعطيه شقيقه مقابل الفخارة، ويطلب منه أن يسلمها إليهم، ثم تكشف الأحداث أن يحيى بالفعل برفقة هاشم ويطلب منه معرفة مكان الفخارة، ولكنه يخبرها أنها ليست معه، وتنتهي الأحداث بذهاب آدم إلى مكان تواجد شقيقه لدى هاشم.



مسلسل العودة الحلقة 9

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.