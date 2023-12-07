شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من بروفة فرقة الموسيقى العربية قبل حفل ذكرى الموجى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. محمد الموجى من إجراء البروفة النهائية داخل إحدى قاعات دار الأوبرا استعدادًا لحفل الغد الذى يقام بمناسبة ذكرى الموسيقار محمد الموجى، وذلك استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء على أن يقام الحفل الساعة الـ8 مساء غدا الخميس على مسرح الجمهورية .



لقطات من بروفة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى



لقطات من بروفة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى



لقطات من بروفة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى



لقطات من بروفة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى

يذكر أن أمين الموجي، نجل الموسيقار الكبير محمد الموجي، نجح مؤخرا في حجب أغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم من قنوات يوتيوب، وذلك تضامناً مع ما يحدث في غزة، بعد أن اكتشف بالصدفة عرضها على إحدى القنوات الإسرائيلية التي سبق وحصلت على حقوقها من شركة عالم الفن.

يشار إلى أن أغنية "اسأل روحك" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1970.