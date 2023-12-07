شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يعلن عن أفلام الدورة السادسة التى تعرض فى سينما زاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة السينمائى في دورته السادسة التي تقام في الفترة من 14 حتى 21 ديسمبر الجارى، عن أفلام المهرجان التي سيتم عرضها في سينما زاوية، حيث تعرض هذه الأفلام في الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجارى.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الذي أُعلن عـنه مسبقًا، ليتضمن عـرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسـسة الفيلم الفلسطيني.

ويأتى وذلك لإلقاء الـضوء على الموقـف الحالى والأوضاع غير الإنسانية في غزة، كما تقرر تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مـع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال فترة المهرجان، والذي سيقام دون أي مظاهر احتفالية تعبيرًا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

وكانت ادارة مهرجان الجونة السينمائى قد أعلنت تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى، جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائى مع الشعب الفلسطينى، وتعاطفاً مع أهالى غزة.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.



افلام مهرجان الجونة فى سينما زاوية



افلام مهرجان الجونة فى سينما زاوية



افلام مهرجان الجونة فى سينما زاوية



افلام مهرجان الجونة فى سينما زاوية



افلام مهرجان الجونة فى سينما زاوية



افلام مهرجان الجونة فى سينما زاوية