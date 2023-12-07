شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا بعد إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بصلاح سالم: يستاهل تمثال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة الكبيرة يسرا على إطلاق محافظة القاهرة اسم الزعيم عادل إمام علي كوبري بشارع صلاح سالم، وقالت لـ"الخليج 365" :"عادل إمام يستاهل تمثال في أحسن ميدان من ميادين مصر".

ووجهت النجمة يسرا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك اللفتة الطيبة ولمحافظ القاهرة أيضاً، مؤكدة أن عادل إمام يستحق هذا التكريم لأنه فنان وطني ورفع اسم مصر ودافع عنها وواجه الإرهاب في سبيل مصر ومن أجل مصر والفن المصري.

وأشارت يسرا إلى أنها قدمت مع عادل إمام أجمل الأعمال في السينما وتحول بفنه لسفير ورمز وأسطورة للفن المصري والعربي ونفتخر به في كل المحافل الدولية.

وأطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

جاء قرار محافظة القاهرة بعدما وافق عليه المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال.

ولقب عادل إمام ، بالزعيم، وهو من مواليد 17 مايو 1940، و يُعَد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، واشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968)، وبدأ " إمام" حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم حتى الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).