شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تصدم كيليان مورفى بسبب Barbenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة العالمية مارجوت روبي إنها رفضت تأجيل موعد إصدار Barbie لإفساح المجال لـ فيلم Oppenheimer في السينما، في خلال مقابلة جديدة، تحدث روبي مع نجم فيلم Oppenheimer كيليان ميرفي حول النجاح الذي حققه كلا الفيلمين خلال الصيف.

أصبح Barbie الفيلم الأكثر ربحًا لهذا العام في جميع أنحاء العالم، والفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق لمخرجتة، بينما حطم Oppenheimer العديد من الأرقام القياسية السينمائية هذا الصيف، بما في ذلك أن يصبح رابع أعلى إصدار من IMAX على الإطلاق عالميًا وأعلى فيلم سيرة ذاتية ربحًا فى كل الاوقات.



مارجوت روبى وكيليان مورفى

سألت روبي، مورفي، عما إذا كان يعتقد أن "الكثير من الناس سيشاهدون فيلمًا عن صنع القنبلة الذرية" فضحك وأجاب: "لا! كان المخرج كريستوفر نولان مصممًا دائمًا على إصداره في الصيف كفيلم كبير، وكانت تلك خطته دائما، وكان لديه هذا النوع من الخرافات حول ذلك التاريخ، الحادي والعشرين موضحًا أن أفلامه ستصدر في ذلك التاريخ أو بالقرب منه".

ثم مازحت روبي قائلة: "أعني، إنه يوم جيد، ولكنها كشفت أن أحد منتجي فيلم Oppenheimer اتصل بها، وطلب منها تغيير تاريخ إصدار Barbie، وهو الأمر الذي رفضته.

وأوضحت روبى قائلة: "أتذكر أن أحد المنتجين، تشارلز روفن، اتصل بي لأننا عملنا معًا في بعض الأعمال الأخرى، وكان مثل، "أعتقد أن عليكما يا رفاق تغيير موعدكما". وكنت أقول، "نحن لا نغير موعدنا"، إذا كنت خائفًا من الوقوف ضدنا، فعليك تغيير موعدك." فقال لى: "نحن لن نغير موعدنا:، وأعتقد فقط أنه سيكون من الأفضل لكى تغيير الموعد"، فقلت: "نحن لن نغير"، وأعتقد أن هذه المنافسة رائعة".

ثم تابع مورفي مازحًا قائلاً: "لقد كانت غريزة جيدة"، فأجابت روبي: "من الواضح أن العالم وافق!".