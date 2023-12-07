شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ليونيل والد القاتل المتسلسل جيفري دامر عن عمر يناهز 87 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي ليونيل والد القاتل جيفري دامر في دار رعاية المسنين عن عمر يناهز 87 عامًا، كان ليونيل دامر، والد القاتل المتسلسل سيئ السمعة، الذى قدمت نتفليكس عنه المسلسل الوثائقى DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

وكان ليونيل يتلقى العلاج في رعاية المسنين في مقاطعة مدينا بولاية أوهايو قبل وفاته.



جيفري دامر ووالده ليونيل

وتم إخطار موظف في إدارة الصحة بمقاطعة المدينة بوفاته، قبل تأكيد الخبر لصحيفة نيويورك بوست، ولم يتم بعد الكشف عن سبب وفاته ولا التاريخ الدقيق لوفاته.

كان ليونيل محللاً كيميائياً، وكان سييء السمعة مع ابنه جيفري بعد أن انكشف للعالم جرائمه، حيث قتل 17 رجلاً وصبياً بين عامي 1978 و1991.

تم تسمية جيفري باسم ميلووكي آكل لحوم البشر، مع تفاصيل مروعة عن جرائمه التي تتراوح بين التقطيع إلى أكل لحوم البشر.

قال ليونيل لأوبرا وينفري في عام 1994: “لقد أصبحنا قريبين جدًا منذ اعتقاله، وما زلت أحب ابني، سأظل بجانبه دائمًا، لقد فعلت ذلك دائمًا"، وأكد أيضًا إنه كان يزور ابنه في السجن مرة واحدة على الأقل شهريًا ويتحدث معه عبر الهاتف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

ظهر ليونيل في برنامج أوبرا للترويج لمذكراته، قصة أب، والتي قال إنه كتبها لرفع مستوى الوعي لدى الآباء الآخرين لاكتشاف العلامات التحذيرية لدى أطفالهم، إلى جانب خيارات العلاج لأولئك الذين مروا بشيء مشابه لما فعله ابنه. .

وتأتي وفاة ليونيل بعد عام تقريبًا من وفاة زوجته شاري في يناير، وتوفي جيفري في نوفمبر 1994 بعد تعرضه للضرب حتى الموت على يد زميل له في مؤسسة كولومبيا الإصلاحية في بورتاج، ويسكونسن.

وشاركت السلسلة الوثائقية الجديدة الأخيرة My Son Jeffrey: The Dahmer Family Tapes محادثات لم تُسمع من قبل بين القاتل المتسلسل سيئ السمعة ووالده، وفي وقت سابق من هذا العام، تعرض فوز إيفان بيترز في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عن مسلسل Dahmer المثير للجدل على نيتفلكس، لانتقادات من عائلات الضحايا.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، تم الكشف عن تعديل مشاهد المسلسل لتجنب إثارة التعاطف مع القاتل المتسلسل.

ودرس المسلسل Dahmer - Monster: the Jeffrey Dahmer Storyالجرائم الحقيقية والبشعة والمروعة التي ارتكبها جيفري دامر والفشل النظامي، الذي مكن أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في أمريكا من مواصلة القتل على مرأى من الجميع لأكثر من عقد من الزمان.

درات أحداث المسلسل Dahmer - Monster: the Jeffrey Dahmer Story بين عامي 1978 و1991، حيث أنهى جيفرى دامر حياة سبعة عشر ضحية بريئة.

وكشفت سلسلة DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story هذه الجرائم غير المعقولة، وتتركز حول الضحايا المحرومين ومجتمعاتهم المتأثرة بالعنصرية المنهجية والفشل المؤسسي للشرطة الذي سمح لأحد القتلة المتسلسلين الأكثر شهرة في أمريكا بمواصلة فورة القتل.

المسلسل من بطولة كل من ايفان بيترز، مايكل لينرد، ختفت فاجناساي، كارين مالينا وايت، برايدن مانياجو، فيت ماهاتونجدي، ريتشارد جينكينز، ضيا ناش، سفيان المومي، كيران تاموندونج، بينيلوب آن ميلر.