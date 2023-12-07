شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة "أنا الذى" بتوقيع كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "أنا الذى" الذى يعود للتعاون فيها مع الفنان والملحن عصام كاريكا بعد 27 عاماً من أغنية "أنا عمر عيني"، والأغنية الجديدة من كلمات باسم عادل وألحان أنور عمرو وتوزيع خالد محسب، وتقول كلماتها:"أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحر قبل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول".

وطرح الكينج محمد منير مؤخراً أغنية "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ الخليج 365، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "يا فلسطينى" قائلا: "الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية وإشادات كبيرة على الأغنية، خصوصا أن فلسطين فى القلب من فترة كبيرة وستظل بلد عربية أصيلة، ولابد من تقديم لهم كل أساليب الدعم".

وسبق وقدم منير من قبل عدة أغانى تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التى هى قضية كل عربى ومنها أغانى "اتحدى لياليك يا غروب" و"القدس" و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".

محمد منير وعصام كاريكا



الكينج وكاريكا