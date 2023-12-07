شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تستكمل قضيتها ضد شقيقها وفواز يعلم عن تجارة الدهب في "العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل "العودة" العديد من الأحداث، حيث بدأت بمشهد لهاشم (حمزة العيلى) يظهر من خلاله أنه اشتري نصف المطعم الخاص بخاله (محمد رضوان)، عن طريق علام (فتوح أحمد)، كما يصل آدم (شريف سلامة) إلى مكان شقيقه يحيى (تامر نبيل) في الغردقة ولكن لا يجده، مع بحث رجال علام عنه، ويبلغ آدم الشرطة باختطافه.

يواجه محمد العظيم ابنه فهيم (وليد فواز) بعد وقوفه بجوار كيان (تارا عماد)، وينصحه ألا يتدخل بين خطيبته وشقيقها حتى لا يخسر، وفي نفس الوقت تتحدث والدة كيان معها عن ذلك الأمر وكيف أن ترفع قضية على شقيقها ولكنها تصر على أخذ أرض المزرعة واستكمال قضيتها ضد هاشم والبحث عن محامي آخر بعد أن هدده هاشم وترك القضية.

يذهب فهيم للقاء هاشم ويخبره أنه يعلم بعمله مع والده في التنجيم عن الذهب في الصحراء، وبيعها في القاهرة، وأنه عمل غير قانوني، وينصحه بضرورة مصالحة كيان وإعطائها ما تريد، ولكنه يقترح أن يعطيها أرض أخرى غير تلك المزرعة، ولكنها ترفض ذلك.



مسلسل العودة الحلقة 9

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.