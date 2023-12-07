شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة وآدم الشرقاوي يصلان العرض الخاص لفيلم "شماريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من المخرج عمرو سلامة والفنان آدم الشرقاوي والمنتج أحمد فهمى، إلى العرض الخاص لفيلم "شماريخ" المقام بإحدى سينمات أكتوبر، وذلك تمهيدًا لإطلاق الفيلم فى دور العرض السينمائى غداً الخميس 7 ديسمبر.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهما في خطر كبير فيتحدان لكيفية التخلص منه.

وفى سياق آخر، يواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

وتعاقد آسر ياسين مؤخراً على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الساعة 5" مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.