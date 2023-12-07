شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وأمينة خليل يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "شماريخ".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال وصناع فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات أكتوبر، وحضر من أبطاله كل من النجم آسر ياسين الذى حضر بصحبة زوجته، وأمينة خليل، وآدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة، كما حرص على الحضور وتهنئة أبطاله الفنان هشام ماجد والإعلامى رامى رضوان، السيناريست أحمد مراد.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

وفى سياق آخر، يواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث فى إطار أكشن مثير.

وتعاقد آسر ياسين مؤخرا على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الساعة 5" مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.