شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد البنت الشقية.. شريهان ملكة فوازير رمضان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطع نجمها منذ نعومه أظافرها و بدأت الحياه الفنية وعمرها 4 سنوات وشاركت شريهان التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها حيث ولدت في 6 ديسمبر سنة 1964 وقد شاركت فى فيلم " نصف دستة أشرار" و "قطة على نار" ودرست الرقص التعبيرى فى فرنسا .

كان يطلق عليها دائمًا من الجمهور " البنت الشقية " بمجرد أن تظهر علي شاشه التلفاز أو السينما أو حتى على المسرح فكانت تمتلك ملامح جريئة و لها صوت مميز و أداء خاطف للأنظار.

قدمت فوازير رمضان على مدار مواسم رمضانية متعددة و شاركت في عدد من المسرحيات مع كبار نجوم المسرح أمثال فؤاد المهندس وفي السينما شاركت مع كبار نجوم الشباك أمثال عادل إمام ومحمود عبد العزيز.

كان شقيقها عمر خورشيد عازف الجيتار يأخذها معه فى كل الحفلات واللقاءات الفنية وكانت تبهر الجميع بحضورها الجذاب كانت ترقص وتغني وتقلد الفنانين فتجد الحضور منجذبون لها دون ملل.

عاشت شريهان حياة مليئة بالمفاجآت فبدأت حياتها تنقلب رأسا علي عقب منذ وفاة أخوها عمر خورشيد والذى كان لها بمثابة الأخ والأب والصديق ومن ثم موت أمها فعاشت بمفردها في الحياة .

قدمت العديد من أفلام السينما منها العذراء والشعر الأبيض خلي بالك من عقلك شارع السد الخبز المر وأبدعت في الفوازير التي أصبحت أيقونة التليفزيون بشهر رمضان ومن أشهرها فوازير "ألف ليلة وليلة" (1985) "حول العالم" (1987) و"حاجات ومحتاجات.

ابتعدت عن الفن من بعدما تعرضت لحادث سير وكُسرت ساقها وأصيبت في عمودها الفقري وفي 1996 عادت للساحة وشاركت فى أفلام " الطوق والأسورة، عرق البلح، كريستال"

أصيبت بنوع نادر من سرطان الغدد اللعابية فى عام 2002 هذا المرض أبعدها عن الفن وكانت مع كل أزمة تخرج قوية وترفض الإستسلام وعادت لتبهر الجميع في رمضان 2020 بإعلان تليفزيونى قبل أن تقدم مسرحية "كوكو شانيل" 2021