شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عن إطلاق اسم عادل إمام على أحد الكبارى: تقدير وتذكرة بإسهامات الرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة بشرى على إطلاق محافظة القاهرة اسم الزعيم عادل إمام على كوبرى بشارع صلاح سالم، وقالت لـ"الخليج 365": "خطوة جاءت في وقتها، وبها تقدير كبير لدور الفن وتأثيره في الناس والجماهير، وتذكرة بإسهامات الرواد ومكانتهم، وده أمر مهم جداً بيرسل رسالة مهمة لأعداء النور والثقافة والفنون اللى بيغفلوا تأثير الفن ودور الفن".

وأكدت بشرى أنها تبارك للزعيم عادل إمام، لأنها خطوة مستحقة، وإذا لم تكن للزعيم فلمن تكون؟، لافتة أن بعد هذه الخطوة تتمنى عودة عيد الفن مرة تانية بعد الانتهاء من الأولويات اللي يحتاجها الوطن".

وأطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

جاء قرار محافظة القاهرة بعدما وافق عليه المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال.

ولقب عادل إمام بالزعيم، وهو من مواليد 17 مايو 1940، ويُعَد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، واشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968)، وبدأ " إمام" حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم حتى الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).