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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "كريم حرا" فى رابع أيام أسبوع السينما الفلسطينية (صور) والان مع تفاصيل الخبر
وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى إسلام أحمد علي، واستضاف خلالها المخرج السينمائي أشرف فايق، وتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور، جاء ذلك بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين.
وبدأت فعااليات أسبوع السينما الفلسطينية يوم الأحد الماضى 3 ديسمبر، بعرض الفيلم الوثائقي "من تحت الركام" إخراج آن تسوليس، وعرض يوم الاثنين 4 ديسميبر الفيلم الوثائقي (شيرين أبو عاقلة) إخراج معن سمارة، ويوم الثلاثاء 5 ديسمبر عرض الفيلم الوثائقي "العنصرية" إخراج فايق جرادة.
ويعرض غداً الخميس 7 ديسمبر الفيلم الروائي "غزة مونامور"، ويعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي بمشاركة المخرجة هالة جلال، ويختتم الأسبوع يوم الجمعة 8 ديسمبر بعرض فيلم التحريك الطويل "البرج" إخراج ماتس جروريد،يعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، بمشاركة فنان الرسوم المتحركة، الدكتور معتز الشحري.
ندوة فيلم كريم حرا
المخرج اشرف فايق
عرض فيلم كريم حرا
ندوة فيلم كريم حرا
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