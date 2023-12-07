شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "كريم حرا" فى رابع أيام أسبوع السينما الفلسطينية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية، عُرض مساء اليوم الأربعاء الفيلم الوثائقي "كريم حُرا" إخراج خليل جبران، ضمن فعاليات"أسبوع السينما الفلسطينية" الذي يقيمه كلاً من المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناج، بدار الأوبرا المصرية.

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى إسلام أحمد علي، واستضاف خلالها المخرج السينمائي أشرف فايق، وتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور، جاء ذلك بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين.

وبدأت فعااليات أسبوع السينما الفلسطينية يوم الأحد الماضى 3 ديسمبر، بعرض الفيلم الوثائقي "من تحت الركام" إخراج آن تسوليس، وعرض يوم الاثنين 4 ديسميبر الفيلم الوثائقي (شيرين أبو عاقلة) إخراج معن سمارة، ويوم الثلاثاء 5 ديسمبر عرض الفيلم الوثائقي "العنصرية" إخراج فايق جرادة. ويعرض غداً الخميس 7 ديسمبر الفيلم الروائي "غزة مونامور"، ويعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي بمشاركة المخرجة هالة جلال، ويختتم الأسبوع يوم الجمعة 8 ديسمبر بعرض فيلم التحريك الطويل "البرج" إخراج ماتس جروريد،يعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، بمشاركة فنان الرسوم المتحركة، الدكتور معتز الشحري.