رمز وطني| إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على كوبري شهير بقلب القاهرة… إليكم موقعه

كتب امير فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:51 صباحاً - وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على عدد من مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، وذلك تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير

وجرى إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

يشار إلى أن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام قد أثارت حالة من الجدل مؤخراً، حيث نشر البعض أن صحته تدهورت، ولكن نجله المخرج رامي إمام أوضح حقيقة الأمر.

وقال رامي إمام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر: “الزعيم عادل إمام بخير، بقى طبيعي يكون فيه إشاعات حول الزعيم عادل إمام، وكل مرحلة سنية في حياة أي إنسان بيكون لها شائعات من نوع معين، فتبدأ الشائعات تكتر من ناحية الصحة، ولكن إحنا متعودين”.

أول تعليق من نقيب المهن التمثيلية

أعرب الفنان أشرف زكي “نقابة المهن التمثيلية“، عن سعادته بإطلاق اسم الفنان الكبير عادل إمام، على أحد كباري القاهرة.

نقيب المهن التمثيلية في تصريح صحفي، قال: “وسط حالات الحزن التي فرضت نفسها على الأسرة الفنية مؤخرا، يأتي إعلان محافظة القاهرة عن إطلاق إسم الزعيم، على أحد الكباري، ليخفف عنا بعض من هذا الحزن”.

وتابع: “الزعيم قيمة فنية عظيمة، وباسم جموع الفنانين أتوجه بالتحية والتقدير لمشواره الثري، ولهذا القرار “.

المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال “محافظ القاهرة”، أعلن اليوم الموافقة على إطلاق إسم الزعيم عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

ويعد عادل إمام، ثاني رمز فني، يطلق اسمه على أحد كباري القاهرة، إذ تم إطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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