بعد شهور من وفاة ابنها.. الموت يفجع مجددًا الفنانة شمس البارودي: “اللهم أجرنا في مصيبتنا”

كتب امير فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:51 صباحاً - نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي زوج شقيقتها، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر.

الموت يفجع الفنانة شمس البارودي

وكتبت شمس البارودي على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك“: “زوج أختي ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل، ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راضٍ غير غضبان، آخر تجمع فرحنا معاً فى إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالي شريك عمري حسن، ولقاء الفرح الأكبر في أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلّى الله عليه وسلم كل منا في ميعاده”.

وتابعت: “صبراً يا أختي فالمؤمن يقينه أننا كلنا إليه راجعون وكل مَن على هذه الدنيا فان ولا يبقى إلا وجه ربّنا ذي الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله اللهم أجرنا في مصيبتنا صبراً صبراً إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب”.

وفاة نجل الفنانة شمس البارودي

يذكر أن شمس البارودي فقدت منذ أشهر نجلها الأصغر عبد الله، الذي توفى غرقا في إحدى قرية سياحية بالساحل الشمالي وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل وغرق بالبحر ولم يستطع أحد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن، فقد جاءت وفاة عبد الله حسن يوسف إثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وأكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه، وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

جنازة عبدالله حسن يوسف

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على حضور جنازة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والسيدة شمس البارودي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في المقدمة الفنانة عفاف شعيب، والفنانة ميرفت أمين، والفنان محمد فؤاد، وقدموا التعزية لوالده ووالدته وإخوته، وعمه المنتج محمد يوسف وزوجته وأبنائهم، قبل الصلاة علي الجثمان.

أبناء حسن يوسف

رزق الفنان حسن يوسف بأربعة أولاد هم ناريمان، ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.

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