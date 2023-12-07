أنجيلينا جولي تعلن عن نيتها اعتزال التمثيل قريبا

كشفت الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي، 50 عاما، عن تخطيطها للاعتزال بسبب تدهور حالتها الصحية وعدم توافقها مع هوليوود التي تعتبرها غير صحية.

وقالت جولي في تصريحات صحفية: “لو كنت في بدايتي في 2023، لكنت اخترت عدم التمثيل، أو ربما التمثيل المسرحي فقط لأن هوليوود أصبح مكانًا غير صحيًا”.

وأضافت جولي: “في بدايتي كممثلة، لم يكن من الضروري أن أصرح بكل شيء في العلن أو أن أشارك الجميع بالكثير من أموري الخاصة”.

وتابعت جولي: “جسدي يتفاعل بقوة مع التوتر ونسبة السكر في الدم ترتفع وتنخفض، لقد أصبت فجأة بشلل نصفي قبل ستة أشهر من طلاقي، ولم يعد لدي حياة اجتماعية لأنني لا أريد لفت الانتباه”. واستكملت جولي: “هذا جزء مما حدث لي بعد الطلاق، فقط فقدت قدرتي على العيش والسفر بحرية، سأغادر لوس أنجلوس حين أكون قادرة على ذلك لأنه مكانا سطحيا وليس صحيًا وأسعى وراء الطبيعة”. وذكرت جولي أنها قللت من نشاطها الفني وتعمدت التمثيل في أعمال لا تستغرق وقتا طويلا لأنها أرادت التعافي من بعد الطلاق الذي حدث بسبب العنف المنزلي.

أبرز أسباب اعتزال أنجلينا جولي:

تدهور حالتها الصحية بسبب التوتر والضغط النفسي.

عدم توافقها مع هوليوود التي تعتبرها غير صحية.

رغبتها في التعافي من بعد طلاقها بسبب العنف المنزلي.

مصير أعمال أنجلينا جولي القادمة:

من المقرر أن تصدر أنجلينا جولي فيلمها القادم “Without Blood” في 2024، كما تشارك في فيلم “The Eternals” في 2025.