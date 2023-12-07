صور.. سوسن بدر تشارك متابعيها إطلالتها الأنيقة في جدة

شاركت الفنانة المصرية سوسن بدر متابعيها اليوم الأربعاء بصورها الأحدث خلال تواجدها في مدينة جدة. ونشرت سوسن بدر الصور معلقةً: “مرحباً جدة”، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة. تنتظر سوسن بدر حاليًا عرض مسلسلها الجديد بعنوان “حدوتة منسية”، ومن المقرر عرضه في شهر يناير المقبل عام 2024. كما تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان “آل شنب”، الذي تشارك في بطولته مع الفنانة ليلى علوي، ومن المقرر عرضه في دور السينما خلال شهر ديسمبر الحالي.

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