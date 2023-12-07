وائل حمدي عن "أنف وثلاث عيون": لم أشعر أنني خنت الرواية

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قال السيناريست وائل حمدي، إنه فكر في تقديم فصل رابع من أنف وثلاث عيون، لم يُكتب في الرواية، مشيرا إلى أن النص الأصلي لم يكشف لماذا كان يرتبط الدكتور هاشم ولماذا ينفصل.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي "لا أشعر انني خنت الرواية قوي، مفيش حاجة من الموجودة في الفيلم عكس شيء في الرواية، أنا حاولت اشوف الأمر من جانب هاشم، وإخراج أداة أن أذهب به لطبيب نفسي.

وأضاف حمدي "بالنسبة لي التعليق الصوتي يوصل الاحساس وزيه زي أي عنصر سينمائي تاني، وبعد استقبال الناس لـ هيبتا حسيت اننا يالا نعمل المقتنعين بيه".

"أنف وثلاث عيون" رواية إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، سلمى أبو ضيف.