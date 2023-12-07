ظافر العابدين وأمير رمسيس يشاهدان "أنف وثلاث عيون" مع جمهور "البحر الأحمر السينمائي"



محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قدم أنطوان خليفة مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عرض فيلم أنف وثلاث عيون، لجمهور الدورة الثالثة في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون، مساء اليوم الأربعاء ٦ ديسمبر.

وقال أنطوان إنه التقى المنتجة شاهيناز العقاد في برلين، وطلب منها فيلم مصري جديد للمشاركة في المهرجان.

وتابع أنطوان "التواجد الكبير للجمهور في القاعة اليوم دليل على أهمية السينما المصرية، التي يشارك منها في المهرجان ٦ أفلام في الدورة.

وقال مخرج الفيلم أمير رمسيس: "مخضوض، المنظر يخض، وسعيد بعرض الفيلم في المهرجان وده هيكون بداية علاقة جديدة بيني وبين المهرجان".

ويشاهد الفيلم مع الجمهور المخرج أمير رمسيس، الفنان ظافر العابدين، المنتجة شاهيناز العقاد، الفنانة سلمى أبو ضيف، السيناريست وائل حمدي، والفنان صدقي صخر.